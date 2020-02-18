Во вторник, 18 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины

Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00 на Банковой. В нем примут участие секретарь СНБО Алексей Данилов, руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

В сообщении пресс-службы не указано, в связи с чем собирается СНБО. Причиной, вероятно, является сегодняшняя атака российско-оккупационных войск на украинские позиции на Донбассе.

Так, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В данный момент идет бой.

Боевые действия происходят в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный (недалеко от Золотого).

В штабе операции Объединенных сил уже сообщили о потерях среди украинских воинов.