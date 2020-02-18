Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины
Брифинг по итогам заседания состоится в 12:00 на Банковой. В нем примут участие секретарь СНБО Алексей Данилов, руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.
В сообщении пресс-службы не указано, в связи с чем собирается СНБО. Причиной, вероятно, является сегодняшняя атака российско-оккупационных войск на украинские позиции на Донбассе.
Так, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В данный момент идет бой.
Боевые действия происходят в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный (недалеко от Золотого).
В штабе операции Объединенных сил уже сообщили о потерях среди украинских воинов.
- В течение последних двух месяцев на Донбассе несмотря на договоренности о прекращении огня было зафиксировано почти 400 обстрелов.
- В конце января на участке разведения в Петровском вооруженные формирования РФ обстреляли собственные позиции, чтобы сымитировать нарушение режима “тишины” со стороны украинских военных.
- Спустя несколько дней специальная мониторинговая миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировала военную технику боевиков “Л/ДНР”, размещенную с нарушением линий отвода.