Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и СНБО владеет всей необходимой информацией по этому вопросу.
По его словам, мониторинг распространения нового коронавируса осуществляется в отношении стран Азии (прежде всего Китая), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.
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В круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые иностранными государствами для предотвращения дальнейшего распространения вируса.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.
- В Канаде подтвердили первый случай заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV из Китая. Также случаи заражения были зафиксированы в 3 штатах США.
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