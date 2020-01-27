Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) создал оперативную группу мониторинга и анализа ситуации по вопросу распространения коронавируса nCoV 2019.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и СНБО владеет всей необходимой информацией по этому вопросу.

По его словам, мониторинг распространения нового коронавируса осуществляется в отношении стран Азии (прежде всего Китая), Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу.

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В круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые иностранными государствами для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

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25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.