Спасатели предупредили, что из-за погодных условий в Карпатском регионе возможны временные ограничения движения транспорта на конкретных участках.

Об этом сообщили на сайте ГСЧС.

Спасатели напомнили, что во вторник, 24 декабря, в западных областях были сильные дожди, а в Карпатах – сильные порывы ветра до 15 – 20 м/с, а на высокогорье – до 25 – 28 м/с.

В день Рождества, 25 декабря, в Карпатах сильный мокрый снег, метелица, местами гололед, налипание мокрого снега, а также гололед на дорогах.

“Погодные условия могут привести к изменениям, а местами к ограничениям движения транспортных средств на дорогах Карпатского региона” – уведомили спасатели.