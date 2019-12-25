Об этом сообщили на сайте ГСЧС.
Спасатели напомнили, что во вторник, 24 декабря, в западных областях были сильные дожди, а в Карпатах – сильные порывы ветра до 15 – 20 м/с, а на высокогорье – до 25 – 28 м/с.
В день Рождества, 25 декабря, в Карпатах сильный мокрый снег, метелица, местами гололед, налипание мокрого снега, а также гололед на дорогах.
“Погодные условия могут привести к изменениям, а местами к ограничениям движения транспортных средств на дорогах Карпатского региона” – уведомили спасатели.
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