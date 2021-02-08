Из-за сильного снега по состоянию на 18:00 часов в столице зарегистрировано 248 сообщений о ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

По состоянию на 18:00 в столице зафиксировали 248 дорожно-транспортных происшествий.

Из-за непогоды патрульные полицейские в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.

“На дорогах города работает более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад ручной уборки, осуществляющих обработку дорог и тротуаров”, – говорится в сообщении полицейских.

Также продолжает действовать ограничение на въезд в город крупногабаритных транспортных средств в связи с ухудшенными погодными условиями.