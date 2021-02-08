Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
По состоянию на 18:00 в столице зафиксировали 248 дорожно-транспортных происшествий.
Из-за непогоды патрульные полицейские в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.
“На дорогах города работает более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад ручной уборки, осуществляющих обработку дорог и тротуаров”, – говорится в сообщении полицейских.
Также продолжает действовать ограничение на въезд в город крупногабаритных транспортных средств в связи с ухудшенными погодными условиями.
- 8 февраля из-за сложных погодных условий на некоторых автодорогах страны для грузового транспорта ограничили движение. В западных областях спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям организовали мобильные пункты обогрева. А Нацполиция призывает украинцев без надобности не выезжать на собственных авто.