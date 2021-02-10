В Киеве в ближайшие дни снегопады только усилятся. В частности ожидаются метели и серьезное похолодание.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​11 февраля и ночью 12 февраля в Киеве ожидают значительный и мокрый снег. Прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с и метели. На дорогах – снежные заносы и гололедица.

С 13 по 15 февраля возможно сильное похолодание. Согласно прогнозу, в ночь с субботы на воскресенье температура может упасть до -18 градусов, а с воскресенья на понедельник – до -21 градуса.

Кроме этого, из-за непогоды в Киеве сельскохозяйственные ярмарки отменены до улучшения погодных условий.