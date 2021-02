Об этом сообщает ВВС.

Из-за снегопада нарушилось транспортное движение и образовались пробки, а железнодорожное сообщение с Германией, где также в северных районах снежит, остановлено. Аэропорт Эйндховен закрыли, а входные рейсы перенаправили в Германию. Людям посоветовали избегать путешествий.

Десятки рейсов в амстердамском аэропорту “Схипхол” отменили, задержали или перенаправили.

Указано, что некоторое время утром ни один самолет не мог взлететь или приземлиться вообще.

При этом аэропорт “Эйндховен” сообщил о полной отмене всех рейсов до 07:00 понедельника. Входные рейсы перенаправили в аэропорт “Кельн Бонн”.

Фото: EPA

Фото: Reuters

Фото: EPA

Кроме того, остановилось движение поездов. Нидерландская железная дорога информирует, что из-за сильного снегопада по всей стране поезда не будут ходить. Также затруднено движение общественного транспорта. Автобусы ходят с задержками.

В то же время в Амстердаме люди выходят на улицу и катаются на санках.

Фото: EPA

Police and citizens are having a snowball fight in Amsterdam, love this!!RT @schlijper: Dam 07.02.2021 05:10 #Amsterdam #sneeuw ⁦@Politie_Adam⁩ pic.twitter.com/Bcvz5MmjTo

— Eve (@Eve_Venn) February 7, 2021