Covid-19 Украина

обновлено 11.02.2021 в 17:02

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Снегопад в Украине: движение грузовиков ограничили в 10 областях

Из-за снегопадов и ухудшения погоды в 10 областях Украины ограничили движение грузовиков.

Четверг, 11 февраля 2021, 17:47

Об этом сообщает ГСЧС.

По состоянию на 16:00 наблюдается небольшой снег в Киеве и Киевской области; в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях. В Кировоградской, Полтавской и Черкасской – небольшой снег с дождем.

По данным спасателей, по состоянию на 16:00 новые ограничения ввели в таких регионах:

Киев – на въезд в Киев на а/д (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев- Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Львовская область – на а/д М-06 Киев-Чоп, М-10 Львов-Краковец, М-11 Львов-Шегини, Н-13 Львов-Ужгород, Н-17 Львов-Луцк, Р-15 Ковель-Жовква – в пределах области;

Ивано-Франковская область – на а/д М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка (с. Вербиловцы до границы с Тернопольской областью)

Закарпатская область – на перевалочных участках дорог (Латирский, Абранский перевалы) М-06 Киев – Чоп;

Черкасская область – на а/д М-05 Киев-Одесса, Р-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь – в пределах области;

Житомирская область – на а/д М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин – в пределах области;

Ровенская область – на а/д М-06 Киев-Чоп – в пределах области;

Черниговская область – на а/д М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка – в пределах области;

Тернопольская область – на а/д М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка и М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече – в пределах области.

Полтавская область – на а/д М-03 Киев-Харьков-Довжанский и Н-08 Борисполь-Днепр (через Кременчуг) -Мариуполь – в пределах области.

К расчистке дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 тыс. 800 человек и более 1 тыс. 300 ед. техники.

По информации Нацполиции в местах отстоя находится около 300 единиц тяжеловесных транспортных средств (Закарпатская – 86, Ровенская – 80, Львовская – 72, Ивано-Франковская – 26, Черниговская – 19, Тернопольская – 12 Винницкая – 3).

Теги: ГСЧС Украины, непогода в Украине, снегопад

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