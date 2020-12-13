11 декабря стало известно, что у снежного барса по кличке НиСи, который живет в зоопарке Луисвилля, штат Кентукки, диагностировали SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19 у людей.

Об этом сообщается на странице зоопарка.

Сейчас ветеринары ожидают результаты анализов двух других самцов снежного барса – Кимти и Меру.

У всех трех снежных барсов все хорошо, симптомы очень легкие, и ветеринары продолжают внимательно следить за их здоровьем.

Никакие другие животные зоопарка в настоящее время не проявляют симптомов заболевания.

Предполагается, что кошки заразились от сотрудника, у которого попросту не было симптомов болезни.

Стоит отметить, что все сотрудники зоопарка проходят медицинский осмотр в начале дня, остаются дома, если плохо себя чувствуют, и проходят обследование при появлении симптомов.

У трех снежных барсов начали проявляться незначительные респираторные симптомы, включая периодический сухой кашель или хрип.

Для проведения анализов в Ветеринарную диагностическую лабораторию в Колледж ветеринарной медицины Университета Иллинойса отправили образцы фекалий кошек. Решили провести именно такой метод диагностики, а не инвазивный, так как у животных легкие симптомы.