Об этом сообщается на странице зоопарка.
Сейчас ветеринары ожидают результаты анализов двух других самцов снежного барса – Кимти и Меру.
У всех трех снежных барсов все хорошо, симптомы очень легкие, и ветеринары продолжают внимательно следить за их здоровьем.
Никакие другие животные зоопарка в настоящее время не проявляют симптомов заболевания.
Предполагается, что кошки заразились от сотрудника, у которого попросту не было симптомов болезни.
Стоит отметить, что все сотрудники зоопарка проходят медицинский осмотр в начале дня, остаются дома, если плохо себя чувствуют, и проходят обследование при появлении симптомов.
У трех снежных барсов начали проявляться незначительные респираторные симптомы, включая периодический сухой кашель или хрип.
Для проведения анализов в Ветеринарную диагностическую лабораторию в Колледж ветеринарной медицины Университета Иллинойса отправили образцы фекалий кошек. Решили провести именно такой метод диагностики, а не инвазивный, так как у животных легкие симптомы.
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