С социальных сетях и в некоторым украинских и зарубежных СМИ опубликовали снимок якобы из Италии, на котором итальянская полиция отдает честь китайским врачам, которые прибыли помогать бороться с коронавирусом. Это отчасти правда, так как на самом деле там запечатлены не итальянские полицейские, а китайские в Китае.

Об этом рассказывают #Буквы.

Вот такие новости появились в различных СМИ и пабликах в соцсетях:

На самом деле – это китайские правоохранители отдают честь врачам, которые прибыли из Уханя – эпицентра вспышки нового коронавируса, пишет издание Ghgossip.

Ранее агентство Xinhua, опубликовало материал о том, с какими почестями встречают медиком из Уханя.

В команду медиков вошли 43 опытных врача и медсестер из отделений, включая неотложную терапию, гинекологию и акушерство, педиатрию и неврологию, а также психологию при Народной больнице провинции Шэньси.

“Мы прибыли в Ухань 4 февраля и работали в двух временных больницах в течение последних 40 дней. Вместе с коллегами из Ухани и провинции Хэнань мы обработали 988 коек и лечили 1235 пациентов. К счастью, во время нашего пребывания мы достигли нулевой смертности среди пациентов и нулевого заражения среди медиков. Наше присутствие здесь не только уменьшило нагрузку на местных медицинских работников, но, что еще более важно, вселило уверенность в заболевших жителей Уханя”, – сказал Ма Фучунь, глава группы.

Стоит отметить, что более 42 000 медицинских работников со всей страны были направлены в Хубэй для борьбы с эпидемией.

Вот форма китайской полиции:

А это итальянские правоохранители. Как видно, полицейская форма обеих стран сильно отличается, и на первой фотографии в коридоре почета стоят именно полицейские Китая.