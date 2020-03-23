Об этом рассказывают #Буквы.
Вот такие новости появились в различных СМИ и пабликах в соцсетях:
На самом деле – это китайские правоохранители отдают честь врачам, которые прибыли из Уханя – эпицентра вспышки нового коронавируса, пишет издание Ghgossip.
Ранее агентство Xinhua, опубликовало материал о том, с какими почестями встречают медиком из Уханя.
В команду медиков вошли 43 опытных врача и медсестер из отделений, включая неотложную терапию, гинекологию и акушерство, педиатрию и неврологию, а также психологию при Народной больнице провинции Шэньси.
“Мы прибыли в Ухань 4 февраля и работали в двух временных больницах в течение последних 40 дней. Вместе с коллегами из Ухани и провинции Хэнань мы обработали 988 коек и лечили 1235 пациентов. К счастью, во время нашего пребывания мы достигли нулевой смертности среди пациентов и нулевого заражения среди медиков. Наше присутствие здесь не только уменьшило нагрузку на местных медицинских работников, но, что еще более важно, вселило уверенность в заболевших жителей Уханя”, – сказал Ма Фучунь, глава группы.
Стоит отметить, что более 42 000 медицинских работников со всей страны были направлены в Хубэй для борьбы с эпидемией.
Вот форма китайской полиции:
А это итальянские правоохранители. Как видно, полицейская форма обеих стран сильно отличается, и на первой фотографии в коридоре почета стоят именно полицейские Китая.
- Ранее в Сети массово распространили фейк о том, что Швеция якобы отказалась от борьбы с коронавирусом, заявив о том, что он безопасен. СМИ и пользователи соцсетей ссылались на фейковую информацию шведских ученых, якобы утверждающих, что нет смысла противостоять новому коронавирусу. Но на сайте Агентства охраны здоровья Швеции информация совершенно иная.
- Ранее в соцсетях появилось видео о том, что из автобуса в одном из городов Украины за ноги выволокли якобы кашляющего пассажира. Оно оказалось неправдой.
- Новость о том, что в Италии волонтерам, которые напечатали на 3D-принтере клапаны для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), может грозить судебный иск от официального производителя, оказалась неправдой.