Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу “Прямо_Talk”.

Егорова заявила, что ее не устраивает образ современного украинского героя, который сформировался после событий Революции Достоинства.

По мнению ведущей, современные украинские герои – это “рагули” и “селюки”, которые “никогда ничему не учились и не стремились ни к чему”.

“Что касается меседжа: Украина, как таковая, какой он – образ нашего современного украинского героя, антигероя. Все, что предлагается в последнее постмайданное время, например, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои. Эти рагули, которые повылазили непонятно откуда. Селюки, которые разговаривают на суржике и готовы свою жизнь отдать… Свою жизнь какую? Жизнь, которая из себя ничего не представляет? То есть люди, которые никогда ничему не учились, не вкладывали, не стремились ни к чему. Они просто готовы пожертвовать своей жизнью. Да, это – подвиг. Возможно. А может быть, это высокая суицидальная готовность. Когда человек не видит перспективы в своей будущей жизни, и эта жизнь для него не представляет ценности. Он хочет ею распорядиться хоть как-то”, – объявила Егорова.

Она также провела параллель с наркоманами.

“Это как наркоманы, которые за дозу готовы жизнь продать, кровь отдать последнюю. Но это же ненормально”, – считает ведущая.

“То есть, нас приучают к позиции жертвы, к тому, что мы должны отдать свою жизнь”, – добавила она.

(На видео – с 22:30)

Снежана Егорова – украинская актриса и телеведущая родом из Новой Каховки. Работала в Театре драмы и комедии на левом берегу. Имеет пятерых детей. Так, в 1992 году она вышла замуж за Сергея Егорова (режиссер Семен Горов), в браке с которым у нее родилось две дочери – Анастасия и Александра.

В 2006 году Егорова вышла замуж за актера и музыканта Антона Мухарского. В браке с ним она родила еще троих детей: сыновей Андрея и Ивана, а также дочь Арину. В 2015 году пара со скандалом развелась. Несколько лет Егорова и Мухарский судились друг с другом. Ведущая, в частности, обвиняла бывшего мужа в нежелании платить алименты на детей и запрещала ему видеться с ними.

После судебной тяжбы Мухарский выехал за границу.