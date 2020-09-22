Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Определенная сумма – это деньги от продажи его мемуаров и публичных выступлений. В частности – от продаж книги “Личное дело” (Permanent Record).
Ранее в лице американского правительства был подан иск относительно того, что книга и выступления Сноудена нарушают его договоренности о неразглашении данных, полученных за время работы в американских спецслужбах. В связи с этим власти США требовали все доходы от продаж и публикации книги.
В целом, от продаж книги Сноуден заработал 4,2 млн долларов.
Также Сноуден получил более 1 млн долларов за 56 выступлений, во время которых якобы тоже сообщал секретную информацию.
Адвокат экс-сотрудника ЦРУ пояснила, что достигнутое соглашение с правительством не означает немедленного получения властями доступа к деньгам. В планах Сноудена – обжаловать судебный вердикт.
“Это не значит, что он собирается раскошелиться”, – сказал адвокат Сноудена Лоуренс Люстберг.
Также, по словам адвоката, эти 4 миллиона долларов были авансом Сноудена от его издателя за написание книги.
Как известно, книга была опубликована, нарушив контракты, которые он подписал с ЦРУ и АНБ.
Сноуден – бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности. В 2013 году он обнародовал секретные документы, касающиеся телефонного прослушивания и наблюдения за людьми американскими спецслужбами.
Как известно, Сноуден живет в России с тех пор, как раскрыл секретную информацию американских спецслужб.
В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. В США 14 июня 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он был объявлен американскими властями в международный розыск. Вскоре бежал из США вначале в Гонконг, затем в Россию, где пробыл больше месяца в транзитной зоне аэропорта “Шереметьево”. 1 августа 2013 года получил временное убежище в РФ, год спустя — трехлетний вид на жительство.
- В 2017 году президент России Владимир Путин заявил, что не считает экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который предал гласности секретную информации о деятельности американских спецслужб, предателем.
- В 2019 году Сноуден выразил надежду, что Франция предоставит ему убежище.