Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден готов выплатить правительству страны более 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Определенная сумма – это деньги от продажи его мемуаров и публичных выступлений. В частности – от продаж книги “Личное дело” (Permanent Record).

Ранее в лице американского правительства был подан иск относительно того, что книга и выступления Сноудена нарушают его договоренности о неразглашении данных, полученных за время работы в американских спецслужбах. В связи с этим власти США требовали все доходы от продаж и публикации книги.

В целом, от продаж книги Сноуден заработал 4,2 млн долларов.

Также Сноуден получил более 1 млн долларов за 56 выступлений, во время которых якобы тоже сообщал секретную информацию.

Адвокат экс-сотрудника ЦРУ пояснила, что достигнутое соглашение с правительством не означает немедленного получения властями доступа к деньгам. В планах Сноудена – обжаловать судебный вердикт.

“Это не значит, что он собирается раскошелиться”, – сказал адвокат Сноудена Лоуренс Люстберг.

Также, по словам адвоката, эти 4 миллиона долларов были авансом Сноудена от его издателя за написание книги.

Как известно, книга была опубликована, нарушив контракты, которые он подписал с ЦРУ и АНБ.

Сноуден – бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности. В 2013 году он обнародовал секретные документы, касающиеся телефонного прослушивания и наблюдения за людьми американскими спецслужбами.

Как известно, Сноуден живет в России с тех пор, как раскрыл секретную информацию американских спецслужб.

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи. В США 14 июня 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. Он был объявлен американскими властями в международный розыск. Вскоре бежал из США вначале в Гонконг, затем в Россию, где пробыл больше месяца в транзитной зоне аэропорта “Шереметьево”. 1 августа 2013 года получил временное убежище в РФ, год спустя — трехлетний вид на жительство.