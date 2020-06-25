Снова антирекорд: в Украине за сутки – 994 новых случая COVID-19

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Всего от коронавирусной инфекции умерли уже 1067 человек, из них 16 – за последние сутки.
Выздоровели уже 17758 человек, за сутки – 349.
Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85), Ровенской (84), Волынской (69) областях и Киеве (85).
Новых случаев COVID-19 не выявили в Херсонской и Луганской областях.
- Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Украина попала в список стран “красной зоны” по распространению коронавируса.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.