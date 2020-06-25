Снова антирекорд: в Украине за сутки – 994 новых случая COVID-19

По состоянию на 25 июня в Украине за сутки подтвердили 994 новых случая COVID-19, что является самым высоким суточным показателем с начала эпидемии в нашей стране.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Всего от коронавирусной инфекции умерли уже 1067 человек, из них 16 – за последние сутки.

Выздоровели уже 17758 человек, за сутки – 349.

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской (204), Одесской (95), Закарпатской (85), Ровенской (84), Волынской (69) областях и Киеве (85).

Новых случаев COVID-19 не выявили в Херсонской и Луганской областях.