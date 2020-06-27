С мая 2021 соискатели полного общего среднего образования будут сдавать обязательную государственную итоговую аттестацию в форме ВНО по математике.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

По словам заместителя министра образования Любомиры Мандзий, международное исследование PISA-2018 показало, что 36% наших 15-летних учеников не достигают базового уровня знания по математике. Одной из инициатив, призванных решить эту проблему, стало объявление учебного года 2020/2021 Годом математического образования.

“На протяжении него мы планируем внедрить самые насущные и нужны детям и педагогам новации, а также закрепить мнение о том, что математика нужна каждому из нас в повседневной жизни. Мероприятия Года математики охватят дошкольное, полное общее среднее, внешкольное, профессионально-техническое и высшее образование”, – отметила Мандзий.

Согласно плану, в течение учебного года 2020/2021 также предусмотрено увеличить количество учебных часов на изучение математики в Государственном стандарте базового среднего образования, внедрить курсы “Логика” и “Математическая логика” в вариативную составляющую учебных планов 1-11 классов, провести тренинги для учителей начальных классов и воспитателей учреждений дошкольного образования по применению Легоматематикы в образовательном процессе.

Кроме того, планируется оснастить школы и профтехы, обеспечивающие получение полного общего среднего образования, оборудованием для учебных кабинетов и STEM-лабораторий

Также будет создан каталог образовательных ресурсов по изучению математики, расширена сеть математических кружков в школах и учреждениях дополнительного образования, организованы математические хаб-пространства на базе вузов, имеющих факультеты (институты) по подготовке учителей.