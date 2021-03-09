Собак Байдена вывезли из Белого дома из-за того, что одна из них укусила охранника

Две немецкие овчарки, принадлежащие президенту США Джо Байдена и первой леди Джилл, вернулись в дом семьи в Делавэре после того, как одна из них укусила охранника.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информацию источников.

Так, трехлетний Мейджор, которого Байдены взяли из приюта для животных в Делавэре в ноябре 2018 года, на прошлой неделе начал вести себя агрессивно, в результате чего произошел “инцидент с укусом”.

О состоянии здоровья пострадавшего сотрудника службы безопасности Белого дома ничего неизвестно, однако эпизод был настолько серьезным, что собак перевезли в Уилмингтон, штат Делавэр, где они и остаются.

Источники рассказали, что Мейджор, которому три года, уже неоднократно демонстрировал возмутительное поведение: прыгал, лаял, приставал к персоналу и охранникам Белого Дома. В то же время, 13-летний Чэмп ведет себя более сдержанно, возможно, из-за преклонного возраста.

Обе овчарки переехали в Белый дом в январе, менее чем через неделю после инаугурации Байдена.

Ранее первая леди США рассказывала, что очень переживала касательно адаптации животных в новом доме.

“Я очень переживала за то, чтобы собаки привыкли, у нас есть старая собака и очень молодая собака. Им приходится пользоваться лифтом, к которому они не привыкли, и им приходится гулять на Южной поляне, где за ними наблюдает большое количество людей. Поэтому я очень хотела, чтобы все обустроились и успокоились”, – говорила Джилл Байден во время выступления на “Шоу Келли Кларксон”.