Об этом сообщает CNN.
По данным источников издания, трехлетняя немецкая овчарка укусила сотрудника службы национальных парков США, который работал на южной лужайке Белого дома.
Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Майкл Лароса подтвердил, что овчарка укусила человека.
“Человек на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома, позже он вернулся к работе. Травм он не получил”, — сказал он.
Лароса также отметил, что Мейджор “все еще приспосабливается к своему новому окружению”.
Позже собака была замечена на прогулке по Южной лужайке с одним из сотрудников Белого дома. Корреспондент Reuters в Белом доме Джефф Мейсон опубликовал фото с прогулки. Примечательно, что Мейджора теперь выгуливают на поводке.
.@POTUS’s dog Major enjoying the sunny day. pic.twitter.com/P4fbmH7Ahx
— Jeff Mason (@jeffmason1) March 29, 2021
Напомним, первый инцидент с укусом произошел в начале марта. После этого 13-летний Чемп и 3-летний Мейджор вернулись в дом Джо и Джилл в Делавэре. В резиденции Делавэра Мейджор прошел дополнительную дрессировку.
- 24 марта две немецкие овчарки президента США Джо Байдена вернулись в Белый дом.