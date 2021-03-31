Собака президента США Джо Байдена по кличке Мейджор в Белом Доме снова укусила человека.

Об этом сообщает CNN.

По данным источников издания, трехлетняя немецкая овчарка укусила сотрудника службы национальных парков США, который работал на южной лужайке Белого дома.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Майкл Лароса подтвердил, что овчарка укусила человека.

“Человек на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома, позже он вернулся к работе. Травм он не получил”, — сказал он.

Лароса также отметил, что Мейджор “все еще приспосабливается к своему новому окружению”.

Позже собака была замечена на прогулке по Южной лужайке с одним из сотрудников Белого дома. Корреспондент Reuters в Белом доме Джефф Мейсон опубликовал фото с прогулки. Примечательно, что Мейджора теперь выгуливают на поводке.

Напомним, первый инцидент с укусом произошел в начале марта. После этого 13-летний Чемп и 3-летний Мейджор вернулись в дом Джо и Джилл в Делавэре. В резиденции Делавэра Мейджор прошел дополнительную дрессировку.