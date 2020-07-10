Турецкий суд отменил решение правительства от 1934 года, согласно которому собор Святой Софии был преобразован из мечети в музей.

Об этом сообщает Reuters.

Это решение означает, что собор снова станет мечетью.

Восстановить статус мечети объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, который является центром как византийской, так и османской империй, предложил президент Турции Тайип Эрдоган.

В то же время, США, Греция и многие церковные лидеры были обеспокоены по поводу изменения статуса огромного здания 6-го века.

Во времена Византийской империи собор Святой Софии находился в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. В настоящее время он находится в историческом центре Стамбула, район Султанахмет. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был обращен в мечеть, а в 1935 году он приобрел статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 м, диаметр купола — 31 м.