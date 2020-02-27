Опросы показывают, что "социализм" в США становится все популярнее. В то же время более 2/3 миллениалов в США не могут объяснить, что это.

Об этом идет речь в статье “Социализм невероятно популярен, но кто-нибудь знает, что такое “социализм”?” журналиста Vice Джеффа Дембицкого.

Опрос, проведенный в августе прошлого года, показал, что среди миллениалов (людей в возрасте до 30 лет) в Америке только 45% оценивают капитализм как положительное явление, в то время как социализм — 51%.

При этом существует проблема: “социализм” набирает популярности, но мало кто может объяснить, что это значит. Когда в прошлом году Мемориальный фонд жертв коммунизма (некоммерческая организация, созданная Конгрессом в 1993 году для повышения осведомленности о нарушениях прав человека при коммунистических режимах) организовал опрос относительно социализма, он обнаружил, что большинство миллениалов — 69 % — испытывают трудности с правильным определением социализма.

“Люди берут на себя свои надежды, чаяния и хорошие представления о том, кем мы можем быть, и вкладываем это в ведро, называемое социализмом”, — отметил исполнительный директор фонда Мэрион Смит.

По словам Дембицкого, аналогичная ситуация наблюдается и внутри движения социалистов. Журналист отмечает, что те, кто баллотируется в США, идентифицируя себя как социалисты, как правило занимают позицию, отличную от позиции других политиков, и изображают себя представителями низовых общественных движений, а не политических партий. Победив на выборах они сталкиваются с диллемой: как совмещать ежедневную работу политика с долгосрочной целью прекращения капитализма.

“Социалисты играют в длительную игру против капитализма и думают, что усиление социальной защиты может помочь создать движение людей, способных свергнуть его”, — отметил Дембицкий.

Как пример того, как эта стратегия может выглядеть на практике, собеседники журналиста указывали на Сиэтл. После того, как член Социалистической альтернативы Кшама Савант был избран в городской совет, первое, что он сделал — подтолкнул город к введению первой минимальной заработной платы в США в размере 15 долларов. Также в Сиэтле пытались принять закон о введении налога в размере 48 млн в год для крупных компаний, чтобы решить проблемы бездомности. Однако компания Amazon оказала на городской совет давление, остановив строительство своей новой офисной башни.

Сколько на самом деле социалистических сторонников хотят положить конец капитализму — неясно. В то же время представляется очевидным, что влияние расизма, сексизма, неравенства и изменения климата трудно игнорировать, и люди ищут альтернативную систему.

“Люди говорят: “Хорошо, если статус-кво у капитализма, и есть альтернатива, которая называется социализмом, вы знаете, я думаю, я предпочитаю социализм”. Это просто показывает, что люди жаждут альтернативы, они еще не знают деталей того, как будет выглядеть эта альтернатива”, — отметил редактор американского левого ежеквартального журнала Jacobin Бхаскар Сункара.

По мнению Дембицкого, “даже без точного определения, социализм уже влияет на то, как ведутся политические сражения в США”

“Это открывает двери для более радикальных перспектив, создает место встречи для людей, которым надоела наша нынешняя экономическая система, и меняет язык, который мы используем, чтобы говорить о социальном прогрессе”, — резюмировал он.