Данные, полученные в двух штатах США, о распространении коронавируса после введения ограничительных мер подтверждают эффективность социального дистанцирования.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Данные полученные в Сан-Франциско и штате Вашингтон, где ограничительные меры ввели в первую очередь, свидетельствуют, что кривая эпидемии “выравнивается” после двух недель карантина, по сравнению с другими штатами США.

Сообщается, что это первые два штата, где был введен карантин. Анализ, проведенный учеными и местными властями показывает, что эти меры оказались эффективными и позволят сократить число заболеваний в долгосрочной перспективе.

Однако, из-за недостаточного тестирования сложно получить полноценную картину о том, как распространяется заболевания в разных регионах США.

Эксперты считают, что усилия по социальному дистанцированию должны продолжаться еще несколько недель, чтобы быть эффективными.

Эти данные дают “большую надежду и понимание возможностей”, сказала Дебора Биркс, координатор реагирования на коронавирус Белого дома во время брифинга во вторник.

Отметим, что восточное побережье США находится под карантином в течение 16 дней. Эпицентром всплеска эпидемии в США остается Нью-Йорк.