Об этом сообщает американское издание The Washington Post.
Данные полученные в Сан-Франциско и штате Вашингтон, где ограничительные меры ввели в первую очередь, свидетельствуют, что кривая эпидемии “выравнивается” после двух недель карантина, по сравнению с другими штатами США.
Сообщается, что это первые два штата, где был введен карантин. Анализ, проведенный учеными и местными властями показывает, что эти меры оказались эффективными и позволят сократить число заболеваний в долгосрочной перспективе.
Однако, из-за недостаточного тестирования сложно получить полноценную картину о том, как распространяется заболевания в разных регионах США.
Эксперты считают, что усилия по социальному дистанцированию должны продолжаться еще несколько недель, чтобы быть эффективными.
Эти данные дают “большую надежду и понимание возможностей”, сказала Дебора Биркс, координатор реагирования на коронавирус Белого дома во время брифинга во вторник.
Отметим, что восточное побережье США находится под карантином в течение 16 дней. Эпицентром всплеска эпидемии в США остается Нью-Йорк.
- По состоянию на утро 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.
- В правительстве приняли решение внедрить более жесткие карантинные ограничения до 24-го апреля 2020 года.