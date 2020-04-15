В условиях борьбе с эпидемией коронавируса правительства по всему миру вводят ограничительные меры. В частности, как утверждают научные исследования, одной из эффективных мер является социальное дистанцирование.

#Буквы собрали информацию о мерах социального дистанцирования и правила их соблюдения.

Социальное дистанцирование — это мера в условиях карантина, направлена на минимизацию контактов между людьми с целью уменьшения распространения COVID-19.

Сейчас есть несколько типов социального дистанцирования: групповые и индивидуальные.

К индивидуальным мерам относятся:

Изоляция больных COVID-19 и тех, у кого обнаружили симптомы вируса. В этом случае человек должен быть направлен ​на лечение или оставаться дома. “Карантин контактов” предусматривает снижение социального взаимодействия между людьми посредством самоизоляции. В течение этого периода необходимо мониторить изменения состояния здоровья: в случае возникновения симптомов заболевания — диагностирование тест-системами необходимо провести в кратчайшие сроки. Также следует придерживаться рекомендаций: не выходить из дома без необходимости избегать скопления людей, и ограничить контакты с людьми.

Добровольное социальное дистанцирование, особенно групп лиц высокого риска заболеваемости необходимо с целью уменьшения передачи инфекции и снижения давления на систему здравоохранения.

Групповые мероприятия социального дистанцирования:

Закрытие учебных заведений. Цель подобных мероприятий — предотвращение контакта среди детей. Переход на удаленную работу предусматривает закрытие офисов, компаний и мест скопления людей — торговых центров, сельскохозяйственного производства, строительства, ресторанов, спортивных клубов, транспорта. Мероприятия, направленные на специальные группы населения: ограничение количества посетителей и контактов, например в учреждениях долгосрочного пребывания групп лиц пожилого возраста, людей со специальными потребностями, психически больных, бездомных, заключенных. Отмена массовых мероприятий и закрытия границ. Это мероприятия, направленные на уменьшение мобильности людей.