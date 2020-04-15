#Буквы собрали информацию о мерах социального дистанцирования и правила их соблюдения.
Социальное дистанцирование — это мера в условиях карантина, направлена на минимизацию контактов между людьми с целью уменьшения распространения COVID-19.
Сейчас есть несколько типов социального дистанцирования: групповые и индивидуальные.
К индивидуальным мерам относятся:
- Изоляция больных COVID-19 и тех, у кого обнаружили симптомы вируса. В этом случае человек должен быть направлен на лечение или оставаться дома.
- “Карантин контактов” предусматривает снижение социального взаимодействия между людьми посредством самоизоляции. В течение этого периода необходимо мониторить изменения состояния здоровья: в случае возникновения симптомов заболевания — диагностирование тест-системами необходимо провести в кратчайшие сроки.
- Также следует придерживаться рекомендаций: не выходить из дома без необходимости избегать скопления людей, и ограничить контакты с людьми.
Добровольное социальное дистанцирование, особенно групп лиц высокого риска заболеваемости необходимо с целью уменьшения передачи инфекции и снижения давления на систему здравоохранения.
Групповые мероприятия социального дистанцирования:
- Закрытие учебных заведений. Цель подобных мероприятий — предотвращение контакта среди детей.
- Переход на удаленную работу предусматривает закрытие офисов, компаний и мест скопления людей — торговых центров, сельскохозяйственного производства, строительства, ресторанов, спортивных клубов, транспорта.
- Мероприятия, направленные на специальные группы населения: ограничение количества посетителей и контактов, например в учреждениях долгосрочного пребывания групп лиц пожилого возраста, людей со специальными потребностями, психически больных, бездомных, заключенных.
- Отмена массовых мероприятий и закрытия границ. Это мероприятия, направленные на уменьшение мобильности людей.
- Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине $135 млн на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
- В Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждены рекордные 392 новых случая заражения.