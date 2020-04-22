С начала карантина социологи зафиксировали у украинцев наличие признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный группой “Рейтинг”.

Отмечается, что по сравнению с предыдущими двумя волнами (I волна – 27-28 марта, II волна – 3-4 апреля) на данный момент заметен незначительный рост депрессии и падение тревожности. Уровни паники, усталости и расстройств сна остались на том же уровне.

“Повышение уровня депрессии вероятно связано с физическими ограничениями (малоподвижность, меньшая активность) и отсутствием достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий, интенсивности взаимодействия с другими. […] К тому же депрессия тесно связана с усталостью (чем выше уровень усталости, тем выше – депрессии) и расстройствами сна (так же)”, – пояснили социологи.

При этом, падение тревожности достоверно связано с адаптацией к новым условиям, снижением ощущение неопределенности. Карантин перестал быть незнакомым явлением, а именно такие явления заставляют человека беспокоиться. Уровень паники в целом с начала карантина оставался на очень умеренных уровнях, а сейчас ее рост кажется уже маловероятным.

В динамике заметный рост расстройств сна у представителей средних возрастных групп (30-49 лет) и усталости у респондентов предпенсионного возраста (50-59 лет). Несмотря на это среди последних фиксируется снижение уровня тревоги. Такая же тенденция и среди старших.

У женщин уровень всех эмоциональных показателей выше, чем мужчины. В динамике за это время у женщин заметное снижение уровня тревоги – они лучше адаптировались и привыкли к изменениям. У мужчин фиксируется рост показателей депрессии и расстройства сна, которые прочно связаны между собой.

Среди тех, кто имеет работу заметны низкие показатели расстройств сна и депрессии, чем у тех, кто работает хотя бы отдаленно.

Кроме того, напряженность в семейных отношениях относительно чаще наблюдается в возрастной группе 30-39 лет, в которых обычно дети дошкольного или младшего школьного возраста, что создает дополнительное напряжение и нагрузку – как организовать жизнь семей с детьми на карантине – им удается это труднее. Зато самыми спокойными являются представители старшего возраста.

Опрос был проведен 10-12.04.2020. В ходе исследования было опрошено 1627 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4 %. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.