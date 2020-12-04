Основными источниками, из которых украинцы получают информацию по ситуации с коронавирусом COVID-19 в нашей стране, являются интернет-сайты и телевидение.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Так, 56% опрошенных сообщили, что получают информацию с интернет-сайтов (особенно это касается молодежи).

Столько же респондентов (56%) назвали основным источником информации национальное телевидение (особенно это касается респондентов старшего возраста).

Кроме того, по 23% респондентов получают информацию из социальной сети Facebook или от родственников, знакомых.

Социальная сеть Instagram и радио является источником информации о COVID-19 для 11% опрошенных, а YouTube – для 10%.

Еще 9% респондентов узнают информацию благодаря Telegram-каналу “Коронавирус-инфо”, а также из групп в Viber.

Для 8% опрошенных основным источником сведений является пресса.

А 6% респондентов используют в этих целях официальный сайт Министерства охраны здоровья Украины.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября – 1 декабря 2020 года.