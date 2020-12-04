Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.
Так, 56% опрошенных сообщили, что получают информацию с интернет-сайтов (особенно это касается молодежи).
Столько же респондентов (56%) назвали основным источником информации национальное телевидение (особенно это касается респондентов старшего возраста).
Кроме того, по 23% респондентов получают информацию из социальной сети Facebook или от родственников, знакомых.
Социальная сеть Instagram и радио является источником информации о COVID-19 для 11% опрошенных, а YouTube – для 10%.
Еще 9% респондентов узнают информацию благодаря Telegram-каналу “Коронавирус-инфо”, а также из групп в Viber.
Для 8% опрошенных основным источником сведений является пресса.
А 6% респондентов используют в этих целях официальный сайт Министерства охраны здоровья Украины.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября – 1 декабря 2020 года.
- Согласно этому же опросу, лишь 35% украинцев постоянно носят защитные маски для лица на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 и карантинных ограничений. Кроме того, почти 80% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения нашей страны на коронавирус COVID-19.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.