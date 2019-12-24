Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес", а также "шампанское".

Об этом проинформировали в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Украины.

Это связано с тем, что в Украине завершился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, в течение которого украинские производители имели право использовать указанные названия. Поскольку это не исконно украинские названия-бренды, теперь экспорт “коньяка” и “шампанского” осуществляться не будет.

“Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес”, – сказано в сообщении.

Отныне из Украины будет экспортироваться вино игристое и бренди (в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности).

В соответствии с приложением 3 регламента Европейского парламента и Евросовета, странами происхождения, которые могут использовать названия “коньяк”, “арманьяк”, “граппа”, “бренди де херес”, определены соответственно Франция, Италия и Испания.

Стоит отметить, что в сентябре этого года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о правовой охране географических названий-брендов. Впоследствии он был подписан президентом Владимиром Зеленским. Цель законопроекта – введение надлежащей охраны права интеллектуальной собственности на географические названия-бренды, что предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.

Так, подписав это Соглашение, Украина взяла на себя обязательство охранять европейские географические бренды от подделки. Это означает, что наша страна, к примеру, соглашается, что шампанское может быть произведено только из винограда, растущего во французском регионе Шампань. Таким образом, украинские производители должны перейти на мировую практику и называть свои вина игристыми

Украинские географические названия также получат правовую охрану в странах ЕС (в список войдут гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино, карпатский мед и другое).

Соглашение о зоне свободной торговли Украины с ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года. Положения этого Соглашения содержатся в разделе IV Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который называется “Торговля и вопросы, связанные с торговлей”.