Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в газовых переговорах с Россией есть прогресс, но пока что нет согласованных текстов соглашений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Последние несколько дней наша команда работала с россиянами над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет”, – подчеркнул Коболев.

Он также объяснил, о каких именно документах идет речь на переговорах. Это:

1. Межоператорское соглашение между “Оператором ГТС Украины” (ОГТСУ) и “Газпромом”. Это документ, определяющий технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.

2. Договор об организации транзита между “Нафтогазом” и “Газпромом”. Речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих 5 лет.

“Газпром” или иная компания может прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Здесь речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить “Нафтогаз”. Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен “Северный поток-2″, обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов”, – объяснил Коболев.

3. Мировое соглашение, которым “Нафтогаз” и “Газпром” признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.

“Конечно, здесь также идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное”, – заверил Коболев.

Он также рассказал, какие вопросы не обсуждаются на переговорах с российской стороной. Так, не являются предметом обсуждения:

• судебные иски по захвату украинских активов в незаконно аннексированном Крыму;

• обязательность прямых закупок у “Газпрома”;

• штрафы Антимонопольного комитета Украины;

• долг Виктора Януковича и другие вопросы, не связанные с газом.