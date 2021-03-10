В среду, 10 марта, исполнилось ровно 160 лет с того дня, когда скончался Тарас Шевченко – выдающийся украинский поэт, классик украинской литературы, художник и мыслитель.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, в марте 1847 года за участие в деятельности Кирилло-Мефодиевского общества и за поэзию Шевченко арестовали и сослали в Орскую крепость Оренбургского отдельного корпуса с царской резолюцией о запрете писать и рисовать.

В 1857 году усилиями друзей Шевченко вернули из ссылки. В 1858 году он прибыл в Москву, затем в Петербург.

В 1859 году поэт приехал в Украину, но находился под надзором полиции. Ему запретили постоянно проживать в Украине и обязали переехать в Петербург.

Десятилетняя ссылка, болезни подорвали здоровье поэта.

Тарас Шевченко умер 10 марта 1861 года в возрасте 47 лет, на следующий день после своего дня рождения (9 марта).

Как вспоминали впоследствии современники поэта, почти всю ночь с 9 на 10 марта Шевченко сидел на кровати и тяжело дышал: сильная боль в груди не давала ему лечь.

Больного поэта посетили друзья. По их воспоминаниям, Шевченко планировал поехать в Украину, говорил, что родной воздух восстановит его здоровье.

Поэта не стало в 5:30 утра. Врач констатировал смерть из-за хронической болезни –расстройства печени и сердца и водяной болезни.

Товарищи договорились перевезти тело Шевченко в Украину, как просил он в своем стихотворении “Заповит”.

Похоронили Тараса Шевченко сначала на Смоленском кладбище в Петербурге.

Однако, во исполнение предсмертной воли поэта и по инициативе деятелей украинской общины его прах был перевезен в Канев, где перезахоронен в мае 1861 года на Чернечей горе.

Могилу Шевченко постоянно посещают украинцы, а Чернечая гора получила второе название – Тарасовой. В 1925 году она стала частью Шевченковского национального заповедника.

В 1939 году там был открыт памятник Тарасу Шевченко работы скульптора Матвея Манизера, а впоследствии построен литературно-мемориальный музей.

Творчество Тараса Шевченко вошла в сокровищницу мировой культуры, его произведения переведены на большинство языков мира. Именем поэта названы улицы, площади и населенные пункты.

В Украине и за рубежом в память о Шевченко установлено значительное количество мемориальных досок, барельефов, обелисков и памятников.

Самым высоким в Украине творческим отличием за весомый вклад в развитие культуры и искусства является Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (присуждается ежегодно).