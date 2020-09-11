#Буквы рассказывают о самых масштабных терактах в истории.

В этот день в 2001 году четыре группы террористов, состоящие из 19 человек, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную летную подготовку.

Два из них они направили на Северную и Южную башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате этого обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений.

Третий самолет был направлен в северное крыло Пентагона. Четвертый лайнер, вероятнее всего, должны были направить на Белый дом или здание Конгресса США. Но ценой собственной жизни террористов остановили пассажиры, и самолет упал в штате Пенсильвания.

Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв

Жертвами терактов стали 2977 человек (не включая 19 террористов): 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 — в здании Пентагона. Среди погибших – граждане США и еще 91 государства.

Всего около 18 человек смогло покинуть зону попадания в южной башне и спастись. Как минимум 200 человек из числа попавших в ловушку на верхних этажах башен спрыгнули вниз, предпочитая такую смерть смерти от огня. Их падение наблюдали многочисленные свидетели.

Некоторые пытались выбраться на крыши башен, в надежде на эвакуацию вертолетами, но эвакуация не состоялась, поскольку двери на крышу были закрыты, а дым и жар пожаров сделали невозможным использование вертолетов.

Средний возраст погибших в Нью-Йорке был около 40 лет.

Почитание памяти

В течение нескольких дней, последовавших за атаками, прошло множество памятных мероприятий и поминальных бдений, включая поминальные бдения 12 и 14 сентября в Нью-Йорке, и процессию со свечами 14 сентября в Вашингтоне. По всей Европе была объявлена “минута молчания”.

На местах всех трех башен были быстро воздвигнуты временные мемориалы. Одним из первых памятников стал мемориал “Дань в свете” (Tribute of Light), представляющий собой две группы прожекторов, направляющих в небо два вертикальных столба света.