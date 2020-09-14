Ежи Гедройц – основатель и главный редактор журналов “Культура” и “Исторические тетради”, издаваемых в эмиграции. Гедройца считают феноменом польской интеллектуальной жизни. В течение десятилетий он убеждал поляков в необходимости политического и культурного союза с украинцами.

В 1974 году вместе с журналистом Юлиушем Мерошевским он сформулировал важную для польской политической мысли концепцию: по мнению Гедройца, независимость Украины, Литвы и Беларуси – это фактор, который способствует независимости Польши. В то же время порабощение этих стран Россией способствует и польскому порабощению.

Гедройц в 1959 году издал первую антологию репрессированной сталинизмом украинской литературы 1920-1930 годов. Он предложил для этой антологии название, которое вскоре стало названием для важной трагической эпохи в истории Украины – “расстрелянное возрождение”.

Исследователи наследия Гедройца напоминают, что Польша первой в мире признала независимость Украины. Они утверждают, что во многом это произошло благодаря систематическому и многолетнему труду Гедройца, который неутомимо объяснял полякам, что без независимой Украины нет независимой Польши.