Сегодня, 26 ноября, в США празднуют один из давних национальных праздников - День благодарения (The Thanksgiving Day).

#Буквы рассказывают об истории возникновения и традиции празднования.

День благодарения обычно празднуют в семейном кругу. Традиционным угощением – есть запеченная индейка, клюквенный соус и яблочный сидр.

В США День благодарения – это национальный праздник. В Канаде праздник приходится на второй понедельник октября.

История праздника

Английские переселенцы в 1620 году прибыли на американский континент на корабле “Мэйфлауэр”. Тогда более половины из них погибли в первую зиму от холода и болезней. С наступлением весны выжившие, основали Плимутскую колонию, стало началом заселения европейцами Северной Америки.

Индейцы научили переселенцев обрабатывать замлю и в ноябре 1621 для коренного населения устроили пир. Это был первый в истории День благодарения. Следующие 150 лет праздник отмечали неофициально.

А вот указ о праздновании Дня благодарения в 1789 году издал президент США Джордж Вашингтон. Он предложил сделать День благодарения национальным праздником и отмечать его 26 ноября. Дата праздника в четвертый четверг ноября позже сменил президент Линкольн. Но не все Штаты этого дотривумалися. А в 1941 году Рузвельт подписал билль, который установил официальную дату праздника.

Традиции на День благодарения

В этот день американцы всей семьей должны идти в церковь, а после службы собраться за праздничным столом. Традиционно на стол подают запеченную индейку, тыквенный пирог, картофельное пюре и соус из клюквы.

Еще есть традиция считать “подарки судьбы”: каждый член семьи берет чистый лист бумаги и записывает с одной стороны все хорошее, что произошло с ним, за что он благодарит, а с другой – то, что было плохого и прощаешь всем.

“Помилование индейки”

Президент США Гарри Трумэн в свое время традиции “Помилование индейки”. Так как во время праздника съедают очень много индеек, поэтому было решено спасти хотя бы одну птичку.

На лужайке у Белого дома в присутствии президента двум индейкам (национальной индейке и вице-индейке) зачитывают указ о помиловании, после чего птиц отправляют жить в зоопарк, где они живут до самой смерти. Кандидатов для помилования выбирают американцы путем голосования.

Стоит отметить, что после Дня благодарения наступает традиционная Черная пятница.