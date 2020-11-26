#Буквы рассказывают об истории возникновения и традиции празднования.
День благодарения обычно празднуют в семейном кругу. Традиционным угощением – есть запеченная индейка, клюквенный соус и яблочный сидр.
В США День благодарения – это национальный праздник. В Канаде праздник приходится на второй понедельник октября.
История праздника
Английские переселенцы в 1620 году прибыли на американский континент на корабле “Мэйфлауэр”. Тогда более половины из них погибли в первую зиму от холода и болезней. С наступлением весны выжившие, основали Плимутскую колонию, стало началом заселения европейцами Северной Америки.
Индейцы научили переселенцев обрабатывать замлю и в ноябре 1621 для коренного населения устроили пир. Это был первый в истории День благодарения. Следующие 150 лет праздник отмечали неофициально.
А вот указ о праздновании Дня благодарения в 1789 году издал президент США Джордж Вашингтон. Он предложил сделать День благодарения национальным праздником и отмечать его 26 ноября. Дата праздника в четвертый четверг ноября позже сменил президент Линкольн. Но не все Штаты этого дотривумалися. А в 1941 году Рузвельт подписал билль, который установил официальную дату праздника.
Традиции на День благодарения
В этот день американцы всей семьей должны идти в церковь, а после службы собраться за праздничным столом. Традиционно на стол подают запеченную индейку, тыквенный пирог, картофельное пюре и соус из клюквы.
Еще есть традиция считать “подарки судьбы”: каждый член семьи берет чистый лист бумаги и записывает с одной стороны все хорошее, что произошло с ним, за что он благодарит, а с другой – то, что было плохого и прощаешь всем.
“Помилование индейки”
Президент США Гарри Трумэн в свое время традиции “Помилование индейки”. Так как во время праздника съедают очень много индеек, поэтому было решено спасти хотя бы одну птичку.
На лужайке у Белого дома в присутствии президента двум индейкам (национальной индейке и вице-индейке) зачитывают указ о помиловании, после чего птиц отправляют жить в зоопарк, где они живут до самой смерти. Кандидатов для помилования выбирают американцы путем голосования.
Стоит отметить, что после Дня благодарения наступает традиционная Черная пятница.
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