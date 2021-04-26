Про це розповідають #Букви.

26 квітня 1986 року о 1 год. 23 хв на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, що призвів до руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Виникла пожежа. Пожежники гасили вогонь до п’ятої ранку. А ось пожежу в середині самого четвертого блоку вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли згорів майже весь графіт.

Після вибуху і пожежі радіоактивна хмара накрила території сучасної України, Білорусі та Росії, а також європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії.

Тодішня влада постановив вивезти з 10-кілометрової зони все населення. Пізніше зону розширили до 30 кілометрів.

Варто зазначити, що Москва та керівництво УРСР приховували від населення та світового суспільства факт аварії та наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Лише через два дні радянський уряд вперше повідомив про те, що сталося.

Наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили саркофагом, аби зменшити поширення радіації. За оцінками фахівців, там залишилося близько 95% палива реактора.

15 грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС призупинили, а сам об’єкт “Укриття”, збудований у 1986 році руйнувався.

Будівництво нового безпечного конфайнмента почалося у 2012 році.