Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Для участия в тестировании зарегистрировано более 264 тысячи человек.

Проведение теста начнется в 11:00. Вход в пункты тестирования продлится до 10.50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в который участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате.

Также участникам рекомендуется взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

На сертификационную работу по истории Украины отведено 150 минут. Тест насчитывает 60 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 94 балла.