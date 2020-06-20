Сегодня, 20 июня, день летнего солнцестояния, когда наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь.

#Буквы рассказывают историю и приметы этого дня.

Днем летнего солнцестояния называют момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. То есть наша планета максимально разворачивается Северным полушарием к Солнцу. В день летнего солнцестояния в Северном полушарии наступает астрономическое лето. После этого день начинает убывать, а ночь, наоборот, увеличиваться.

В обычные годы день летнего солнцестояния приходится на 21 июня, а в високосные – эта дата выпадает на 20-е число июня. Продолжительность самого длинного дня в году составляет 17 часов и 33 минуты. А самая короткая ночь будет длиться чуть менее 6,5 часов.

История

Люди заметили это явление так давно, но до сих пор неизвестно, когда именно язычники начали отмечать день летнего солнцестояния.

Праздник летнего солнцестояния широко празднуется разными народами. К примеру, у славян праздник известен как Иван Купала, у финнов и ингерманландцев — Юханнус, у латышей — Лиго.

Приметы

Хорошая погода в день летнего солнцестояния считается предвестницей жаркого лета, которое может быть засушливым, что предвещает неурожай.

При этом непогода считается гораздо худшей приметой: предвестником длительных дождей, которые могут полностью погубить урожай.

Также считается, что в этот день следует соблюдать осторожность и долго не находиться на солнце, которое очень активно.

Звездное небо в ночь на 20 июня “принесет” много грибов осенью.

Кроме того, встретить рассвет в этот день считается хорошим знаком.

Также считается, что загаданные в День летнего солнцестояния желания сбываются.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

В этот день нельзя залеживаться в постели, а то весь год пройдет “мимо”, нельзя допускать злые мысли, а также позволять себе плохие поступки.

Кроме того, крайне не рекомендуется злоупотреблять алкоголем. Согласно правилам Петрова поста, нельзя есть мясо, молочные продукты, а также яйца.