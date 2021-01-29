Об этом сообщают #Буквы.

Приход к власти в России большевиков в ноябре 1917 года представлял угрозу для Украины. Они стремились установить контроль над нашей страной.

7 января 1918 года большевики объявили общее наступление на Украину. В середине января 1918 года они установили контроль почти на всем Левобережье и продвигались на Киев. При таких условиях 22 января 1918 года Украинская Центральная Рада ІV универсалом провозгласила независимость Украинской Народной Республики. Большевистские силы наступали на Киев с двух направлений. 28 января они овладели ключевым пунктом украинской обороны на Черниговщине – станцией Бахмач.

Однако 29 января 1918 года на Черниговщине недалеко от железнодорожной станции Круты, расположенной в 130 километрах к северо-востоку от Киева, добровольческий Студенческий Курень, состоящий из 300 юношей: студентов Университета имени Святого Владимира, новосозданного Украинского Народного Университета и гимназисты Киевских гимназий, отстаивая право украинского народа жить в собственном государстве, вступили неравный бой с большевистскими войсками, численность которых насчитывала около 5 тысяч.

Бой длился всего 5 часов. В плен были захвачены и затем расстреляны 28 юношей. Ценой своей жизни юные герои остановили наступление врага на два дня.

В марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мирного соглашения и с возвращением правительства УНР в Киев, по решению Центрального Совета было решено торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой могиле в Киеве.

И хотя подвиг Героев Крут впоследствии забыли более чем на 70 лет, а их могилы в советское время разрушили, подвиг под Крутами увековечен в памяти многочисленных украинцев.