Об этом рассказывают #Буквы.

День Героев Небесной Сотни установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 года с целью “увековечения большой человеческой, гражданской и национальной отваги и самоотверженности, силы духа и стойкости граждан, благодаря которым изменен ход истории нашего государства, достойного чествования подвига Героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014), защищая идеалы демократии, отстаивая права и свободы человека, европейское будущее Украины”.

В этот день в 2014 году во время Еврореволюции на Институтской улице в Киеве силовые подразделения режима Януковича расстреливали протестующих. Всего за день было до ста жертв, которых назвали “Небесной сотней”.

21 февраля 2014 года официальные власти Украины юридически признала жертвами погибших митингующих Майдана. В этот день на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами. Во время прощания с ними звучала песня “Плине кача…”, которая стала украинским народным реквиемом.

Небесная сотня стала примером самопожертвования во имя высших идеалов, одним из которых была достоинство.

105 Героям Небесной сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.

Полный список погибших и хронологию тех дней можно посмотреть на сайте-мемориале памяти погибших Героев.