Сегодня, 29 августа, почитается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

#Буквы рассказывают об истории праздника.

24 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении памятного дня.

Для празднования дня памяти и героизма погибших защитников было выбрано именно 29 августа, поскольку эта дата приурочена к военным событиям на востоке Украины, когда во время Иловайской операции украинская армия понесла наибольшие потери.

История праздника

Борьба украинского народа за независимость продолжалась много веков. С 2014 года олицетворением защитников Украины стали Герои Небесной Сотни, верные присяге военные с аннексированного Крымского полуострова, участники Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины.

Отдельной страницей этой борьбы стали бои с российским агрессором в конце лета 2014 года. Их трагическим и героическим символом стал Иловайск.

По состоянию на 25 августа 2014 года российские регулярные войска, сепаратистские и иностранные добровольческие террористические формирования осуществили стратегическое окружение украинских войск, находившихся в этом районе (батальоны МВД Украины “Днепр-1”, “Миротворец”, “Свитязь”, “Херсон”, ” Ивано-Франковск “, Нацгвардии “Донбасс” и силы сектора “Б”).

Украинское командование рассчитывало деблокировать окруженные войска с помощью имеющихся и довольно многочисленных резервов. Но части, предназначенные для деблокирования, состояли из недавно мобилизованных людей, которые не имели представления о боевых условиях, в которые попадут и были психологически не готовы к ним.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 27 августа 2014 года пообещал открыть для украинских подразделений гуманитарный (“зеленый”) коридор, по которому бы они могли выйти из окружения. На самом деле путинский “зеленый коридор” стал для украинских военных дорогой смерти.

По официальным данным, во время Иловайской операции (7-29 августа 2014 года) и последующего расстрела в так называемом “зеленом коридоре” 366 украинских воинов погибло, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 128 попали в плен, 42 считаются пропавшими без вести.

Символ Дня памяти защитников Украины

Официальным символом Дня памяти погибших защитников Украины является подсолнух.

Трагические события российско-украинской войны разворачивались на востоке Украины, именно на полях подсолнухов, которые уже поспели. И именно под этими подсолнухами сотни защитников Украины погибли.

Почтение памяти

В этот день на всей территории Украины запланировано проведение ряда памятных и национально-патриотических мероприятий, в частности Всеукраинской акции памяти “Подсолнух”, предусмотрено приспущение Государственного Флага Украины, ограничение развлекательно-концертных мероприятий и трансляций на телевидении и радио, возложение цветов к памятникам, памятных знаков и мест захоронений защитников Украины.

В 10:00 будет объявлена общенациональная минута молчания.

Кроме того, в этом году планируется установка уменьшенных копий государственного флага на всех могилах защитников Украины и велопробег ветеранов войны по маршруту Ужгород – Мариуполь, а также ряд других мероприятий.