#Буквы собрали топ-5 самых известных фильмов.

История праздника

Статус официального государственного профессионального праздника День украинского кино получил в 1996 году.

12 января 1996 года, в Киеве второй президент Украины Леонид Кучма подписал Указ № 52/96 “Про День украинского кино”, в котором говорилось, что новый профессиональный праздник в стране вводится “в поддержку инициативы работников кинематографии Украины”.

История украинского кино

История украинского кинематографа началась в сентябре 1896 года в городе Харькове, где фотограф Альфред Федецкий снял несколько короткометражных документальных сюжетов, а в декабре в Харьковском оперном театре он устроил первый публичный киносеанс.

Одним из пионеров украинского кинематографа был екатеринославский кинооператор и кинорежиссер Даниил Сахненко. В 1911 году в пригороде Екатеринослава (в поселке Лоцманская Каменка) он снял полнометражный немой фильм “Запорожская Сечь”, считающийся первым игровым фильмом национального производства.

В начале 1900-х годов в Украине предпочитали экранизации популярных местных спектаклей, таких как “Наталка Полтавка” (с участием известной актрисы Марии Заньковецкой), “Москаль-волшебник”, “Служанка” и другие. Тогда же были попытки создать фильмы на украинскую историческую тематику, тоже на театральной основе (“Богдан Хмельницкий” по пьесе Михаила Старицкого).

С тех пор украинцы сняли сотни различных кинолент. Украинские работники киноиндустрии создали множество отечественных сериалов, драматических лент, комедий и детективов.

Топ-5 самых известных фильмов

Тени забытых предков

Тени забытых предков – художественный фильм украинского режисера Сергея Параджанова по мотивам одноименной повести Михаила Коцюбинского, который был снят на киностудии им. А. Довженко в 1964 году.

Съемки фильма проходили в настоящих гуцульских хатах и окрестностях села Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области. Именно здесь Михаил Коцюбинский написал свою повесть. В первый год проката фильм посмотрели 8,5 млн зрителей.

По сюжету долгие годы два рода, которые живут на Гуцульщине, постоянно ссорились. Во время встреч в церкви или на ярмарке возникали конфликты и начинались разборки. Но Маричка и Иван, принадлежащие к враждующим семьям, полюбили друг друга.

Стоит отметить, что гарвардский университет добавил ленту в список обязательных для просмотра студентам, которые претендуют на высшую ступень в киноведении.

За двумя зайцами

“За двумя зайцами” – украинский художественный комедийный фильм по мотивам комедийной пьесы Михаила Старицкого.

По сюжету, легкомысленный цирюльник (парикмахер), Свирид Голохвастов, решает выгодным браком поправить свое материальное положение. Надеясь на свою привлекательную внешность и “ученость”, Голохвастов начинает ухаживать сразу за двумя девушками, но народ знает: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Первоначальная версия фильма была украиноязычной и только легкомысленный Голохвастов разговаривал на суржике, чем подчеркивалась его несостоятельность. Позже для фильма было создан российский дубляж.

Съемки киноленты частично проходили в Киеве, а сейчас на Андреевском спуске главным персонажам картины установлен памятник.

Весна на Заречной улице

“Весна на Заречной улице” – украинский художественный фильм, снятый в 1956 году режиссёрами Феликсом Миронером и Марленом Хуциевым, который является одним из самых популярных картин эпохи оттепели.

В кинопрокате СССР 1957 собрал 30,12 млн зрителей.

По сюжету, в город, где расположен крупный металлургический комбинат, приезжает выпускница пединститута Татьяна Сергеевна Левченко. В городском отделе образования она получает направление в вечернюю школу, где учатся молодые рабочие комбината и среди них – сталевар Александр Савченко. История его непростых чувств к молодой учительнице является основой сюжета картины.

Донбасс

“Донбасс” – драматический фильм режиссера Сергея Лозницы, снятый в 2018 году.

Фильм состоит из ряда эпизодов о реалиях на оккупированных территориях востока Украины. Сцены взаимосвязаны между собой, новый герой с одного эпизода переходит в другой. Сюжетные линии представляют собой реконструкцию настоящих событий, зафиксированных в профессиональных репортажах, любительских роликах на YouTube и воспоминаниях местных жителей.

Так, например, в одной из сцен немецкий журналист и украинский оператор встречаются с российскими военными, которые не имеют никаких знаков различия и выдают себя за донецких ополченцев. Это событие Лозница узнал от днепропетровского режиссера-документалиста Александра Течинского, который и снялся в “Донбассе” в роли самого себя.

Мировая премьера состоялась 9 мая 2018 года на 71-м Каннском международном фестивале, где лента получила приз за лучшую режиссуру в программе “Особый взгляд”, а также стала фильмом-открытием фестиваля.

29 августа 2018 года Украинский оскаровский комитет объявил фильм “Донбасс” национальным претендентом от Украины на номинацию премии “Оскар” в категории “Лучший фильм на иностранном языке”. В октябре этого же года фильм прошел квалификационный отбор и вошел в “длинный список номинантов 91-го Оскара”.

Мои мысли тихие

“Мои мысли тихие” – украинская лирическая комедия украинского режиссера Антонио Лукича 2019 года.

В фильме поднимается вечная проблема отцов и детей. Именно мать не пускает главного героя Вадима на работу в Канаду.

Он, работая звукорежиссером и музыкантом, встречает кучу проблем и испытывает множества неудач в работе. Такой же кризис ждет его и в личной жизни. В конце концов, канадская компания предлагает ему записать звуки украинских животных Закарпатья. Парень с восторгом и творчеством выполняет данный заказ. Но мама, которая поехала вместе с ним, постоянно ему мешает и отвлекает.

Впервые фильм демонстрировался 4 июля 2019 года на секции East of West (“На Восток от Запада”) 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Там фильм “Мои мысли тихие” получил Специальную премию жюри.

В Украине кинофестивальная премьера картины состоялась во время Одесского международного кинофестиваля, где работа Антонио Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую работу и специальную память жюри.