Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины. 6 декабря 1991 Верховная Рада проголосовала за законы "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины". За период независимости украинская армия претерпела значительные изменения.

Об этом рассказывают #Буквы.

После распада СССР Украина унаследовала ядерное оружие и современные на то время образцы вооружения и военной техники. Однако за время независимости наша армия потерпела массовых сокращений военнослужащих, а ядерное оружие мы потеряли.

На момент провозглашения независимости численность армии Украины составляла 980 тыс. Человек.

1993 году армию сократили до 445 тыс. С 1995 по 2000 года – до 400 000.

Самая низкая численность была во времена президентства Виктора Януковича [25 декабря 2010 – 22 февраля 2014] и министра обороны Павла Лебедева [24 декабря 2012 – 27 февраля 2014]. Тогда численность армии сократилась до 184 тысяч в 2012-м и 165 000 в 2013 году. Позже Лебедев анонсировал существенное сокращение личного состава.

В 2016 году Генеральная прокуратура объявила в розыск бывших министров обороны Павла Лебедева и Михаила Ежеля. Ежелю инкриминировали служебную халатность при согласовании в 2011 году перечень военного имущества Вооруженных сил, подлежащего отчуждению. При Павле Лебедеву военного имущества было продано на 217 470 000 гривен.

В период с 1 марта 2005 по 2014 год из-за действий министров обороны Вооруженные силы потеряли 232 вертолета, 832 танка, 714 ББТ, 4930 единиц автомобильной техники, 570 850 000 единиц боеприпасов. Наибольший ущерб был нанесен руководством Минобороны в периоды 4 февраля 2005 – 18 декабря 2007, 18 февраля 2007 – 5 июня 2009 г., а также 8 февраля 2012 г. – 24 декабря 2012.

Российско-украинская война

С начала вторжения российских войск на восток Украины в 2014 году – 398 941 тыс. Украинский получили статус участника боевых действий. Например, за десять лет войны СССР в Афганистане (1979 – 1989 ГГ.) Ее участниками стали около 160 тыс. Украинских.

За время президентства Петра Порошенко армия начала укрепляться. А уровень доверия к ней вырос в три раза.

По данным Минобороны, среднее денежное довольствие военнослужащих в 2014 году начиналось от 2000 гривен, а в 2019 году – от 10-12 тысяч гривен.

Но Украина подверглась многочисленным потерям на войне. Так, в печально боях за Иловайск в августе 2014 220 военных погибли, 40 – пропали без вести. По подсчетам волонтеров Книги памяти погибших за Украину, с 25 января по 18 февраля 2015 на Дебальцевском направлении погибли 268 украинских военных из более 30 подразделений.

С мая 2017 года в всех боевых частях и подразделениях ВСУ появились военные капелланы. Эта должность является в большинстве армий мира. Вводя аналогичную должность в ВСУ, Украина изучила опыт Канады, Германии, Польши, Великобритании и США.

В Вооруженных силах проходят службу и работают более 23% женщин, это больше 58 000.

Согласно рейтингу международной компании Global Firepower (GFP), по состоянию на 2020 год, Украина занимает двадцать седьмой место с 138 самых мощных армий мира. В 2018 году Украина занимала двадцать девятого место.

День ВСУ отмечается торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, расположенной в Киеве в Парке Вечной Славы и божественной литургией за здоровье военных и упокой погибших.