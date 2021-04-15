Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря на Заході України понизиться – від +4 °C до +9. На решті території, не зважаючи на те, що дощитиме, температура буде вищою – від +13 до +17.
Covid-19 Украина
обновлено 15.04.2021 в 06:03
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Сьогодні, 15 квітня, по усій Україні прогнозуються дощі, у західних регіонах - мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура повітря на Заході України понизиться – від +4 °C до +9. На решті території, не зважаючи на те, що дощитиме, температура буде вищою – від +13 до +17.