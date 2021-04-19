19 квітня 2019 року відбулися дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Так, за два роки президентства Зеленського більшість обіцянок не було виконано.

Про це розповідають #Букви.

Провести дебати на “Олімпійському” запропонував саме Зеленський.

“Звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, сховаюсь. Ні, я – це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик і ось мої умови”, – заявив тоді Зеленський.

Він зазначив, що дебати мають відбутися на стадіоні “Олімпійський”, в присутності всіх охочих журналістів та каналів.

Президент Петро Порошенко прийняв умови Зеленського попри те, що правила проведення дебатів прописані в законі про вибори президента.

“Але стадіон – так стадіон. Я чекаю на вас, Володимире Олександровичу”, – заявив Порошенко.

Варто зазначити, що тоді за виборчим шоу стежила майже вся країна.

А ще перед дебатами кандидати здавали аналізи – це так само умова Зеленського. І на це Петро Порошенко погодився.

Президент Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналізи в п’ятницю, 5 квітня, в медпункті стадіону “Олімпійський”. Та шоумен відмовився. Спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що установи, контрольовані державою, можуть бути заангажованими.

Зеленський в результаті здав аналізи в клініці Eurolab, яка належить мільйонерові Андрію Пальчевському, і який відкрито підтримував шоумена на виборах.

А ще з результатами аналізів Зеленського стався казус – їх в клініці оформили заднім числом..

Спочатку опублікували результати аналізів з датою здачі 2 квітня 2019 року, а через пару хвилин їх замінили на нові (з датою 5 квітня). Згодом медичний центр Eurolab заявив, що помилився.

Дебати на стадіоні охороняло 10 тис. правоохоронців. На кандидатів прийшло подивитися понад 22 тис. глядачів. Транслювали дебати майже усі українські канали.

Першим виступати почав Зеленський. Він з листа зачитав “ряд претензій від народу”: завершити війну за два тижні, побороти бідність, знизити тарифи. Ще шоумен дорікнув Порошенку його кондитерським бізнесом.

“Як так вийшло, що Україна найбідніша країна Європи при найбагатшому президенті?” – зачитав одне з питань Зеленський і тицьнув Порошенку – “я не ваш опонент, я ваш вирок”.

А ось п’ятий президент вказав Зеленському на його повне незнання того, які обов’язки у президента, що, наприклад, тарифи та заробітні плати – це компетенція Кабміну й аж ніяк не президента.

Зеленський врешті виграв вибори, але як показують останні соцопитування – його рейтинги і рейтинги його партії “Слуга народу” продовжують падати.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 6-7 квітня 2021 року, якби вибори відбулися найближчим часом, то Володимира Зеленського підтримали б 24,9% респондентів (серед тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором).

За п’ятого президента, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка зараз готові проголосувати 13,1% опитаних.

Відтак, у президентському рейтингу продовжують лідирувати Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Варто зазначити, що в першому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95% голосів.

За майже два роки роботи Зеленський не виконав ключові обіцянки, при цьому багато з тих речей, в яких він звинувачував Порошенка, зараз можна застосувати й щодо нього самого. Зокрема, чому не зупинена війна, чому Україна бідна держава, чому корупціонери не у в’язницях, чому крадуть в оточенні президента, чому на державних посадах родичі та друзі, а також чому влада переслідує патріотів і волонтерів.

Комітет виборців України зробив аналіз виконання заяв Зеленського:

1. Добровольці та патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?

Варто зазначити, що у самого Зеленського неодноразово виникали конфлікти з представниками добровольчих організацій та учасниками війни. Зокрема, щодо справ Стерненка, Шеремета, протестів під Офісом президента, проведенням акцій протестів “Ні капітуляції” та ін.

2. Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна за найбагатшого президента за всю історію?

За час президентства Зеленського в Україні зафіксовано економічний спад. За даними Мінекономіки у 2020 році реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господарства, а також ріст інфляції. Економічний спад також фіксувався у період до початку пандемії, що стало однією із причин відставки уряду Олексія Гончарука.

3. Медицина. “Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа?”

Усі ці проблеми залишилися і зараз. 64% громадян заявляють, що вони швидше не задоволені медичною реформою в Україні (опитування “Рейтингом”, липень-серпень 2020 р.). Для 41% українців найбільшою проблемою залишається зростання цін на ліки (опитування Центром Разумкова, липень 2020 р.). Ситуація загострилася на фоні пандемії коронавірусу, яка продемонструвала слабкість медичної системи України.

4. З приводу доріг – мені нема що сказати, бо немає доріг.

В рамках програми “Велике будівництво” у 2020 р. було побудовано та відремонтовано понад 4 тис. км доріг державного значення.

5. Наші принципи: зняття недоторканності з депутатів. Закон про імпічмент. Закон про відкликання депутата.

Верховна Рада ухвалила закони щодо зняття депутатської недоторканності та про імпічмент президента. Закон про відкликання депутата прийнято не було.

6. Чому всі ваші люди мають обидві руки?

Тема політичної корупції підіймалася у суспільстві щодо справи брата голови Офісу президента Андрія Єрмака, доплат в конвертах для народних депутатів, лобіювання депутатами “Слуги народу” інтересів фінансово-промислових груп (справа депутата Юрченка). Відкрито кримінальні провадження, тривають розслідування.

7. “З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу, всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати”.

Попри низку заяв, принципово важливих дій у напрямку деолігархізації зроблено не було. За даними ЗМІ, олігархи продовжують суттєво впливати на українську політику. Також не було корупційних посадок, які обіцяв забезпечити Зеленський.

8. “З приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити… І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати – чому війна досі не закінчилась? Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили”.

Зеленському не вдалося домогтися припинення війни дипломатичним шляхом. У 2020 р. бойові втрати української армії, за даними Генштабу, склали 49 вбитих і понад 330 поранених. Ситуація загострилася у 2021 р.