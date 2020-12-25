Об этом сообщают #Буквы.

В частности, в пятницу Рождество празднует Римско-католическая церковь (по григорианскому календарю), большинство протестантских церквей, а также часть православных – включая Константинопольскую (кроме Афона), Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую, Албанскую, Греческую (которые придерживаются новоюлианского календаря).

Для христиан западного обряда Рождество играет гораздо большее значение, чем Новый год. За месяц до Рождества начинается Адвента, время строгого поста и покаяния. А непосредственно подготовка к празднику начинается 20 декабря.

Празднование Рождества продолжается восемь дней – с 25 декабря по 1 января.

История праздника

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

По преданию в этот день Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме. Весть о Его рождении пастухам принесли ангелы. Впоследствии пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые о появлении Мессии знали из легенд. Дорогу к городу им указала яркая звезда. Согласно учению Церкви, рождение Иисуса Христа открыло возможность для спасения души и вечной жизни для каждого христианина.

До IV века Крещение и Рождество Христово праздновались совместно 6 января (по юлианскому календарю) и в этот день вспоминались события не только крещения Христа в Иордане, но и Его рождение, поклонение волхвов, претворение воды в вино в Кане Галилейской. 25 декабря как день рождения Христа в Вифлееме впервые упоминает римский Хронограф 354 года.

В наши дни Рождество отмечается 25 декабря и 7 января. Ситуация с разными датами празднования возникла из-за календарных разногласий между церквями западного и восточного обряда (после отказа католиков от юлианского календаря).

Традиции празднования

В ночь с 24 на 25 декабря в римо-католических храмах проходят торжественные богослужения. Главная церемония проходит в соборе Святого Петра в Ватикане. Эту службу, которую транслируют телевизионные каналы мира, возглавляет Папа Римский Франциск.

Днем 25 декабря Папа с лоджии базилики святого Петра в Ватикане по традиции обращается с рождественским посланием ко всем верующим мира. Поздравление звучит на 65-ти языках, среди которых и украинский.

На площади Святого Петра традиционно присутствуют тысячи людей со всего мира. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса рождественские торжества пройдут без прихожан. Но они будут транслироваться онлайн.