Сегодня, 20 марта, во всем мире отмечается Международный день счастья.

#Буквы рассказывают историю праздника.

День был учрежден Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете и как напоминание правительствам, чтобы при подсчете благосостояния нации они учитывали также такие факторы, как уровень счастья, поскольку только лишь экономические показатели не дают объективной картины.

Предложение по принятию соответсвующей резолюции внес на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН в 2011 году индо-американец Джейм Илайен.

Он выбрал день весеннего равноденствия, как мировое явление, ощущаемое человечеством и обозначающее первый день весны в Северном полушарии, период обновления и новых начал. Его предложение поддержали представители всех 193 государств — членов ООН.

В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла 17 целей в области устойчивого развития, направленные на искоренение нищеты, сокращение неравенства и защиту нашей планеты — три ключевых условия, необходимых для достижения благополучия и счастья.

В рейтинге счастья, который составляет ООН, Украина заняла 69-е место из 149. Самой счастливой страной уже четвертый раз становится Финляндия. В рейтинге учитываются ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие факторы.