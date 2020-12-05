Сегодня, 5 декабря, в Украине и мире отмечают Международный день волонтеров.

Об этом сообщают #Буквы.

Праздник был учрежден еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

Считается, что волонтерское движение берет начало в 20-х годах XX века. Сначала волонтерами называли исключительно солдат-добровольцев. А после Первой мировой войны, в 1920, во Франции, под Страсбургом, был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные войной фермы в районе мест ожесточенных боев между немецкими и французскими войсками. Затем эту эстафету подхватила Индия, и движение распространилось по миру.

В середине века появился Координационный комитет международной волонтерской службы (CCIVS) под эгидой ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Париже.

Волонтерская деятельность в Украине была официально признана постановлением Кабинета Министров от 10 декабря 2003 года “Об утверждении Положения о волонтерской деятельности в сфере предоставления социальных услуг”. В 2011 году Верховная Рада приняла закон “О волонтерской деятельности”, и это постановление утратило силу.

Первый мощный всплеск волонтерства в Украине был связан с чемпионатом Европы по футболу 2012 года. Следующий всплеск был вызван событиями Революции Достоинства и войной на Донбассе: он имел беспрецедентный масштаб.

Стоит заметить, что Украина – единственная страна в мире, где день добровольцев переходит в День Вооруженных сил, который отмечается 6 декабря.