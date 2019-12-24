Сегодня, 24 декабря, в результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 7 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, один обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован вблизи населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

Кроме того, 6 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”. А именно: трижды неподалеку Новолуганского (с 82 мм миномета – 9 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), рядом с Крымским (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), в районе населенного пункта Светлодарск (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов) и вблизи Шумив (из гранатометов различных систем).

Подчеркивается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащих Объединенных сил получил ранения.