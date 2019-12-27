Сегодня, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 9 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, 4 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно: дважды вблизи Невельского (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и два раза неподалеку Марьинки (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Кроме того, 5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: в районе населенного пункта Гладосово (с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета) рядом с Луганским (с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета) два раза вблизи Песков (из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), а также вблизи Новолуганского (из гранатометов различных систем).

Подчеркивается, что сегодня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.