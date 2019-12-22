Сегодня, 22 декабря, в результате вражеских обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил: рядом с Песками – из стрелкового оружия, недалеко от населенного пункта Талаковка – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также у Красногоровки – из стрелкового оружия.

Кроме того, два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”: неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и в районе населенного пункта Новолуганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Подчеркивается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.