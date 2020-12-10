Об этом сообщает официальное издание Верховной Рады “Голос Украины”.
Документы обнародовали на сайте издания 9 декабря а вступают в силу они 10 декабря.
7 декабря Зеленский подписал законы для поддержки бизнеса в условиях карантина. 4 декабря народные депутаты поддержали три законопроекты.
Закон “О внесении изменений в статью 28 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год “(№4431) позволяет выплаты из Фонда борьбы с коронавируса предпринимателям, чей бизнес не может работать или несет убытки в условиях карантина.
Закон “О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”. Документом предусмотрены выплаты из бюджета в 2020-21 годах единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен застрахованным лицам, потерявшим часть дохода из-за введения карантина.
Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”. Этот закон предусматривает рассрочку на год долга в размере 6800 грн для ФЛП, списание пени и штрафов для тех, кто погасит долг за 6 месяцев, предпринимателей первой группы освобождают на полгода от ЕСВ.
Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.
Во время январского локдауна запрещается функционирование:
- учреждений культуры, развлекательных заведений, выставочных залов;
- учебных заведений, кроме детских садов;
- средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации;
- спортзалов, кроме занятий на улице и тренировок профессиональных команд
- заведений питания, кроме доставки и еды на вынос;
- непродовольственных рынков и магазинов.
В новогоднюю ночь заведениям питания позволят работать до 01:00. Салоны красоты и парикмахерские будут работать только по предварительной записи.
Планируется запретить работу рождественских ярмарок после 8 января и отменить все развлечения вокруг главных елок городов.
Кроме того, государственные и коммунальные учреждения перейдут на удаленную работу и учебу.
Работу общественного транспорта ограничивать не будут.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
- Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.