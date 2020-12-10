Сегодня, 10 декабря, вступают в силу законы по поддержке бизнеса на период карантина. Эти законы были инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает официальное издание Верховной Рады “Голос Украины”.

Документы обнародовали на сайте издания 9 декабря а вступают в силу они 10 декабря.

7 декабря Зеленский подписал законы для поддержки бизнеса в условиях карантина. 4 декабря народные депутаты поддержали три законопроекты.

Закон “О внесении изменений в статью 28 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год “(№4431) позволяет выплаты из Фонда борьбы с коронавируса предпринимателям, чей бизнес не может работать или несет убытки в условиях карантина.

Закон “О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”. Документом предусмотрены выплаты из бюджета в 2020-21 годах единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен застрахованным лицам, потерявшим часть дохода из-за введения карантина.

Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”. Этот закон предусматривает рассрочку на год долга в размере 6800 грн для ФЛП, списание пени и штрафов для тех, кто погасит долг за 6 месяцев, предпринимателей первой группы освобождают на полгода от ЕСВ.

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.

Во время январского локдауна запрещается функционирование:

учреждений культуры, развлекательных заведений, выставочных залов;

учебных заведений, кроме детских садов;

средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации;

спортзалов, кроме занятий на улице и тренировок профессиональных команд

заведений питания, кроме доставки и еды на вынос;

непродовольственных рынков и магазинов.

В новогоднюю ночь заведениям питания позволят работать до 01:00. Салоны красоты и парикмахерские будут работать только по предварительной записи.

Планируется запретить работу рождественских ярмарок после 8 января и отменить все развлечения вокруг главных елок городов.

Кроме того, государственные и коммунальные учреждения перейдут на удаленную работу и учебу.

Работу общественного транспорта ограничивать не будут.