Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
“С 12:00 18.03.2020 года останавливаются все пассажирские перевозки. В том числе и пригородные. Отдельные пригородные поезда поедут по сокращенным маршрутам, чтобы завершить их в полдень”, – говорится в сообщении.
Криклий призвал украинцев внимательно слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления.
Кроме того, в “Укрзализныце” отметили, что компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, “Укрзализныця” продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда отменен.
В компании также напомнили, что билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы.
Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” прекращает осуществление международных пассажирских железнодорожных перевозок.
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