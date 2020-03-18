Сегодня, 18 марта, в 12:00 в Украине в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавируса прекращается осуществление всех пассажирских перевозок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

“С 12:00 18.03.2020 года останавливаются все пассажирские перевозки. В том числе и пригородные. Отдельные пригородные поезда поедут по сокращенным маршрутам, чтобы завершить их в полдень”, – говорится в сообщении.

Криклий призвал украинцев внимательно слушать объявления диктора на вокзалах и читать объявления.

Кроме того, в “Укрзализныце” отметили, что компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс, “Укрзализныця” продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда отменен.

В компании также напомнили, что билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы.

Ранее сообщалось, что “Укрзализныця” прекращает осуществление международных пассажирских железнодорожных перевозок.