С начала суток пятницы, 7 августа, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 3 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня”, – отмечается в сообщении.

Так, вражеская неприцельная провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Новолуганского. Выстрел из подствольного гранатомета противник совершил неподалеку Шумов, а из автоматического станкового гранатомета – вблизи Травневого.

“На всех остальных участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции режим тишины сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали”, – уточнили в штабе.

Еще одно нарушение договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, зафиксировали на Приазовье. Вблизи неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону Водяного.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.