Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. С начала текущих суток вооруженными формированиями Российской Федерации 3 раза нарушен провозглашенный режим прекращения огня”, – отмечается в сообщении.
Так, вражеская неприцельная провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Новолуганского. Выстрел из подствольного гранатомета противник совершил неподалеку Шумов, а из автоматического станкового гранатомета – вблизи Травневого.
“На всех остальных участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции режим тишины сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали”, – уточнили в штабе.
Еще одно нарушение договоренностей, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, зафиксировали на Приазовье. Вблизи неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону Водяного.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
- Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
- По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.