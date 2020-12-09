Об этом сообщают #Буквы.

Заседание начнется в 14:45.

Речь идет о деле об уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева (на Майдане Незалежности и прилегающих улицах) в отношении митингующих.

Печерский районный суд Киева в мае 2020 года избрал бывшему президенту Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в указанном производстве.

В ноябре Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты Януковича и отменил решение о его заочном аресте. В суде это объяснили тем, что сторона обвинения “не предоставила документов, подтверждающих пребывание подозреваемого в международном розыске”.

Стоит отметить, что Янукович выразил желание лично принять участие в сегодняшнем заседании Печерского районного суда Киева, о чем накануне сообщил его адвокат.

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно объявил приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по обвинению в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.

Согласно приговору, суд признал доказанной вину Януковича по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. По первому пункту обвинения в госизмене в форме “предоставления иностранному государству, а именно России, помощи в подрывной деятельности против Украины” Янукович был приговорен к 13 годам лишения свободы, по второму – к 12 годам. По совокупности общий срок наказания составил 13 лет.

При этом обвинение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) суд признал недоказанным.