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История

На церковно-славянском “сретение“ означает “встреча“. Праздник установлен в память об описанной в Евангелии от Луки встрече, которая произошла на сороковой день после Рождества Христова. В тот день Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы совершить установленную законом благодарственную жертву Богу за первенца.

По преданию, когда Дева Мария переступила порог храма с младенцем на руках, навстречу ей вышел древний старец. Звали его Симеон.

Он был одним из 72 ученых толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II Филадельф (285—247 до н. э.) поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда святой Симеон переводил книгу пророка Исаии и прочитал слова “Се Дева во чреве приимет и родит Сына” (речь идет о непорочном зачатии Иисуса), он подумал, что это явная описка и вместо “Дева” должно стоять “Жена”. Симеон посчитал своим долгом исправить текст, но ангел Господень остановил его руку.

Ангел заверил Симеона, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества пророка Исаии и сам не увидит Спасителя.

Когда Иисуса принесли в храм, Симеон увидел младенца, и Господь забрал его к себе. Согласно преданию, святой Симеон прожил более 300 лет.

В день Сретения в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча. В храме к Богоматери подошла 84-летняя вдова. Горожане за вдохновенные речи о Боге называли её Анна-пророчица. Она поклонилась новорожденному Христу и вышла из храма, неся горожанам новость о пришествии Мессии, избавителя Израиля.

Празднование

Сретение относится к древнейшим праздникам христианской Церкви и завершает цикл рождественских праздников. Праздник известен на Востоке с IV века, на Западе — с V века. Самые ранние свидетельства о его праздновании на христианском Востоке относятся к концу IV века. Тогда Сретение в Иерусалиме еще не было самостоятельным праздником, а называлось “сороковым днем от Богоявления“.

Что можно и нельзя делать на Сретение

На Сретение следует посетить праздничное богослужение в церкви и освятить свечи, которые предки называли “громничными”. Им приписывали способность защитить человека от болезней, а дом – от удара молнии. Считалось, что если зажечь свечу в доме, она сохранит посевы от паводка, а деревья – от мороза.

Освященная в этот день вода цениться наравне с крещенской. Ней кропили жилье, скот и воинов перед боем.

В то же время, на Сретение нельзя:

ругаться и ругать детей, говорить грубые слова,

убирать в доме,

заниматься рукоделием,

купаться в ванной (обмываться и принимать душ можно),

по возможности следует отказаться от дальней дороги,

гадать и совершать любые магические ритуалы,

употреблять алкогольные напитки,

впадать в уныние и грустить.

Приметы

По народным приметам Сретение — это граница между зимой и весной. По погоде в праздник Сретения можно судить о наступающих весне и лете, о погоде и урожае.

Какова погода на Сретение, такова будет и весна;

Считалось, что если на Сретение оттепель — весна будет ранняя и тёплая, если холодный день — жди холодной весны;

Выпавший в этот день снег — к затяжной и дождливой весне;

Если на Сретение снег через дорогу несет — весна поздняя и холодная;

На Сретение утром снег — урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к вечеру — поздних;

На Сретение капель — урожай пшеницы;

На Сретенье ветер — к плодородию фруктовых деревьев.