Об этом сообщает религиозный портал РИСУ.

История праздника

Святому Андрею Юродивом было видение.

Царьград, столицу Византии, осаждали арабы, жители города были напуганы. В храме Пресвятой Богородицы во Влахерне (северо-западный пригород Константинополя), где прятали Ее ризу, было много людей. Именно тогда после службы св. Андрей Юродивый и его ученик Епифан видели видения от царских дверей (так раньше называли главные двери церкви) шла светом озарена Богородица в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Богородица подошла к престолу, замерла, долго молилась и плакала. После этого она сняла со своей головы платок-покров-омофор и накрыла ею народ в церкви. Когда видение исчезло, св. Андрей и Епифан поняли, что Богородица пришла, чтобы спасти город. Как следствие, враг отступил.

Историки не могут четко ответить, когда жил св. Андрей, и когда произошло чудо заступничества Богородицы над Царьградом. Одни исследователи утверждают, что св. Андрей жил при императоре Льве I Великом (457-474 гг.). То есть, в V веке, другие, которых большинство, время жизни св. Андрея относятся ко времени императора Льва VI Мудрого (886-911 гг.) – к началу Х века.

Культ Богородицы среди украинских военных

Стоит отметить, что в украинском достаточно широко развился культ Богородицы как заступницы. Украинские князья, короли, военные, казаки и гетманы избирали Богородицу своей покровительницей.

Князь Ярослав Мудрый 1036 году, разбив печенегов, построил в Киеве собор Святой Софии и храм Благовещения на Золотых Воротах.

Князь Мстислав, в походе против черкесов обещает построить церковь в честь Божией Матери, если она ему поможет. Мстислав побеждает и все-таки строит храм.

Князь Владимир Мономах в своих воспоминаниях говорит, что победу над половцами получил благодаря Богу и Пречистой Деве Марии.

Некоторые украинские князья на своих печатях использовали иконки Божией Матери.

Запорожские казаки имели на Сечи церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы с иконой ее Покрова.

Украинская Повстанческая Армия 30 мая 1947 провозгласила праздник Покрова своим официальным праздником.