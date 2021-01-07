В ночь с 6 на 7 января христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово. В этот день заканчивается сорокадневный Рождественский пост и начинаются 12-дневные святки.

Об истории и традициях празднования Рождества рассказывают #Буквы.

Рождение Иисуса Христа

День рождения Иисуса упоминается в Новом Завете.

Иисус Христос родился во времена правления императора Августа в иудейском городе Вифлееме в семье плотника Иосифа Обручника из Назарета и Марии. Иосиф с Марией прибыли в Вифлеем для участия в переписи населения. Семья была вынуждена переночевать в пещере, которая использовалась как хлев для скота. Во время рождения Иисуса Христа сошла Вифлеемская звезда, которая указала на это событие мудрецам с Востока. Первыми пришли поклониться Христу пастухи – им об этом сообщил ангел.

Мудрецы принесли Христу дары – золото, ладан и смирну.

У христиан Рождество – это один из главных праздников.

Исторически достоверная дата рождения Христа пока неизвестна. Священное Писание не указывает ни дня, ни года, когда именно родился Христос.

Православная церковь говорит об условности даты Рождества, но в то же время эта дата является важной в разработке плана богослужений в течение года и просчета даты Пасхи.

Традиции празднования

Канун Рождества православные христиане празднуют Святвечер. Вечером вся семья собирается за столом, на котором должно быть 12 постных блюд.

Святвечер – это завершающий день Рождественского поста. Первым блюдом, которое пробуют за столом, должен быть именно кутья. Блюдо готовят из макового или миндального молока, которое смешивают с медом, и каши из пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы. Также сюда добавляют цели или измельченные ядра грецких орехов, сладкого миндаля, растертый мак.

Ранее кутью называли “богатой”, ибо кроме нее готовили еще 11 постных блюд: борщ, рыбу, грибы, пироги с фасолью и капустой, картофель и узвар – в честь 12-ти учеников Христа.

В Украине на Рождество принято петь колядки.

В храмах проводят божественные литургии, а семья собирается за праздничным столом, приветствуя друг друга словами: “Христос родился! Славим Его!”

Поздравление с Рождеством глав церквей

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав поздравил всех с Рождеством Христовым.

“Сегодня родился Христос Спаситель, сегодня небо и земля наполняются светом. Сегодня весь человеческий род чувствует неизменную радость оттого, что в Вифлееме, в яслях на сене, родился Спаситель… Сердечно поздравляю с праздником тех, кто празднует дома и тех, кто в чужой стране. Поздравляю с праздником тех, кто в Украине и тех, кто на поселениях. Приветствую с радостным праздником Рождества Христова тех, кто празднует его на фронте или в заключении, возможно на больничной койке. Но ко всем нам Он пришел сегодня, чтобы дать свое благословение, поднять нас, наполнить жизненной силой, радостью и оптимизмом”, – сказал глава УГКЦ.

С Рождеством Христовым поздравил и глава Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

“Пусть радость Рождества Христова войдет в ваши сердца и дома, а рожденный Спаситель благословит Украину и весь наш народ и подастт всем крепкое здоровье, мир, согласие и счастье! Христос родился! Славим Его!”

Вертеп и гадания

Издавна в Украине есть традиция праздновать Рождество, устраивая рождественские вертепа и живые вертепы. Главным атрибутом вертепа является рождественская звезда

А еще в рождественскую ночь люди девушки гадали на суженого. Наши предки верили, что в ночь на Рождество границы между мирами живых и мертвых становятся тоньше, и потусторонние силы проникают в мир людей и именно они могут помочь узнать будущее.